مسؤول أمني: مكان البغدادي مجرد تحليلات ومعركة ”الباغوز“ قد تبشر بالعثور عليه

صرّح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود، بأن الحديث عن تحديد مكان وجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إنّما هو مجرد تحليلات، لكنه نوه إلى وجود تعقب كثيف لتحركاته من قبل التحالف الدولي، لهذا يتجول من مكان إلى آخر، لكن نتوقع بعد حسم معركة الباغوز السورية، أن يتم الكشف عن مكان وجوده وقتله أو اعتقاله.

وقال الكعود لـ ”إرم نيوز“، إن ”القوات الأمنية على الحدود العراقية السورية تراقب بحذر ما يجري داخل الباغوز السورية، وهي في تأهب لأي خطر أو طارئ“.

وأوضح مستشار وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري، في تصريحات صحفية، إن ”أبو بكر البغدادي يتنقل من مكان لآخر؛ تحسبًا للقبض عليه من قبل قوات التحالف الدولي“، نافيًا في الوقت نفسه وجوده في مدينة الباغوز السورية.

وأفاد العسكري بأن ”عددًا من الإرهابيين تمكنوا من الانتقال إلى تركيا، وصنفوا على أنهم لاجئون لغرض العودة للعراق، كما أن الاستخبارات العسكرية تخضع جميع النازحين في المخيمات إلى قاعدة المعلومات؛ للتأكد من خلو سجلهم من الإجرام، ويتم القبض على الإرهابيين ومحاكمتهم على وفق الجرائم التي اقترفوها“.

وأضاف العسكري أن ”الأجهزة الأمنية لديها قاعدة معلومات عن جميع الإرهابيين تم جمعها من خلال القبض عليهم في مناطق العمليات المختلفة إضافة إلى التعاون الاستخباراتي مع الدول الصديقة“.

في السياق، أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن العراق يراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز السورية.

يذكر أن قوات ”سوريا الديمقراطية“ المدعومة من التحالف الدولي تحاصر تنظيم ”داعش“ في آخر معقل له بمنطقة الباغوز بسوريا القريبة من حدود العراق، حيث عند اشتداد المعارك يحاول عناصر التنظيم الفرار باتجاه الأراضي العراقية، إلا أن القوات الأمنية الموجودة على الحدود، تحبط عمليات التسلل، وتقتل وتعتقل عددًا منهم، وفق مصادر أمنية رسمية وغير رسمية.