منافس نتنياهو الرئيس في الانتخابات يتجنب ذكر دولة فلسطينية خلال مقابلة

قال بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقًا، وأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات، إنه سيسعى إلى السلام مع الفلسطينيين، لكنه لم يصل إلى حد تأييد هدفهم بإقامة دولة.

وقال غانتس، المنتمي لتيار الوسط، خلال مقابلة مع محطة ”حداشوت“ الإخبارية التلفزيونية الثلاثاء، إن على إسرائيل التزامًا أخلاقيًا ”بالنضال من أجل السلام“.

وأضاف:“سأتحدث مع أي شخص أستطيع التحدث معه من أجل تعزيز التوصل إلى حلٍ دبلوماسي“.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الهدف النهائي سيكون إقامة دولة فلسطينية، لم يعطِ ”غانتس“ إجابة قاطعة رغم قوله إن إسرائيل في نهاية المطاف يتعيَّن عليها أن تنفصل عن الفلسطينيين.

وأضاف:“في نهاية الطريق ستكون هناك دولة يهودية ديمقراطية آمنة وقوية، وفيها غالبية قوية من اليهود، وما سيحدث على الجانب الآخر سيكون نتيجة لما ستسفر عنه المفاوضات“.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الولايات المتحدة عن مقترح جديد للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ويقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتحها سفارة أمريكية جديدة هناك العام الماضي.