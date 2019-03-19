بعد الاعتداء على المتظاهرين.. حماس تعتذر عن سلوكيات أجهزتها الأمنية في غزة

قدّمت حركة حماس، اعتذارًا للشعب الفلسطيني عن قمع أجهزتها الأمنية، للحراك الشعبي الذي خرج في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في محاولة لتهدئة الغضب الكبير ضد الحركة في الشارع الفلسطيني، معربة عن استعدادها لتقديم التعويضات المعنوية والمادية لكل من مسّه الأذى جراء هذه التجاوزات.

وقالت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء: ”نعرب عن أسفنا عن أي ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء شعبنا، ونطالب الأجهزة الأمنية بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه“.

وأضافت الحركة: ”نقدر الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، ونحن جزء منها، نعاني ما يعانيه شعبنا، ونعلم حجم المعاناة والألم الذي تحياه الأسر والشباب والخريجون، وهي أولوية جهودنا المستمرة على مختلف الأصعدة“.

وتحدثت الحركة مطولًا في بيانها عن ”مؤامرة“ كانت تحاك ضدها في قطاع غزة، داعية الفصائل الفلسطينية لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين طرفي الانقسام.

وجاء بيان حماس، بعد أيام من حملات القمع المتواصلة، استهدفت نشطاء وصحفيين وحقوقيين، بعد بدء حراك شعبي في محافظات قطاع غزة، رفضًا للضرائب التي تفرضها حركة حماس على البضائع والسلع في قطاع غزة، واحتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع.