الجيش الإسرائيلي يقتل عمر أبو ليلى منفذ عملية ”سلفيت“

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات من الجيش الإسرائيلي تمكنت من قتل الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى ( 19 عامًا)، منفذ عملية سلفيت.

وبحسب موقع ”0404“ العبري فان قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلًا تحصن به الشاب أبو ليلى، في قرية عبوين شمال مدينة رام الله الضفة الغربية المحتلة، حيث اشتبك مع القوات المهاجمة.

وأضاف الموقع العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي ”تمكنت من قتل الشاب المطارد أبو ليلى بعد أن قصفت المنزل بقذيفتين آر بي جي ”.

يشار إلى أن عمر أبو ليلى نفذ عملية مسلحة “ نوعية“ في إحدى مناطق سلفيت، الأحد الماضي، قتل خلالها 3 ضباط إسرائيليين وحاخامًا كبيرًا، وجرح 6 آخرين واستولى على سلاح أحد الجنود.