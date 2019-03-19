في استمرار لحملة القمع.. حماس تعتقل قياديًا في حزب ”الشعب“

اعتقلت قوات الأمن التابعة لحركة ”حماس”، يوم الثلاثاء، القيادي في حزب ”الشعب“ حسن الدرباشي.

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنه سبق لحماس اعتقال الدرباشي عدة مرات خلال الأعوام السابقة؛ وذلك لمطالبته بإنهاء الانقسام بين حركتي ”فتح“ و“حماس“.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اختطاف العشرات من الشباب، واختفائهم دون معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

ووصفت مريم أبودقة، القيادية في الجبهة الشعبية، يوم الثلاثاء، ما يجري من ”قمعٍ واعتداءٍ على الشبان والطواقم الصحفية والحقوقية، في غزة، بالكارثة“.

وقالت أبو دقة، في تصريح تلفزيوني، إن ”الحراك الشعبي الذي تشهده غزة، حراك سلمي، ورفع شعارًا سلميًا حضاريًا في كلمتين (بدنا نعيش)، وهو حق لهذا الشعب الذي أُغلقت في وجهه كل الأبواب، وحوصر لسنوات، وأثقلت كاهله الحروب الصهيونية المتتالية، وأفقرته وجوعته الأزمات المتلاحقة.