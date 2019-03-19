وصول قائد ”الأفريكوم“ والسفير الأمريكي للعاصمة الليبية طرابلس

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة غير معلنة، قائد القوات الأمريكية الأفريقية ”الأفريكوم“ الجنرال توماس ولد هاوز.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ولد هاوز وصل على متن طائرة عسكرية أمريكية، يرافقه السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر القوات الخاصة الأمريكية.

وبحث السراج مع ، الجنرال توماس والسفير بيتر بودي عدداً من البرامج المتفق بشأنها للمساعدة في تأهيل المؤسسات الأمنية، وتطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، وما يمكن لـ “ افروكوم “ تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

وقال بيان للرئاسي الليبي أن الزيارة أتت في إطار نهج التشاور المنتظم الذي اقره البلدين الصديقين حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السراج عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي في ليبيا.

وتحدث عن جهوده لتحقيق توافق وطني من خلال لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية الرئيسية والتي كان آخرها لقاء أبوظبي، لوضع تصور للخروج من الأزمة الحالية يعتمد على توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى، والتأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية، مؤكداً على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في صياغة حل توافقي. وفق بيان الرئاسي.

من جانبه جدد السفيرالأمريكي دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني، والنهج التوافقي للسراج وما اتخذه من خطوات في هذا الإتجاه.

واتفق الجانبان على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لترسيخ المسار الديموقراطي من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمهد لها مؤتمر وطني جامع، مؤكدين بأنه لا حل عسكري للازمة الليبية الراهنة.

بدوره أشاد الجنرال والدهاوسير بجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مشيراً إلى متابعة ورصد قوات “ افريكوم “ لفلول تنظيم “ داعش “ واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.