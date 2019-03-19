في تطور درامي.. الأردن يغير عقوبة حدث حاول الالتحاق بمتشددين لسبب غريب‎

صادقت محكمة التمييز في الأردن على حكم يقضي باستبدال عقوبة حدث، حاول الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة قاصدًا التوجه إلى سوريا؛ من أجل الانتقام من جماعات متشددة قتلت صديقه في المدرسة.

واستبدلت المحكمة عقوبة الحدث من الحبس لمدة شهر، إلى التسليم لوالده.

وكان المتهم الحدث على علاقة صداقة بشاب سوري ودرسا معًا في المدرسة وبعدها غادر إلى بلده، وعلم المتهم أن صديقه قُتل هناك.

وبعدها تواصل الحدث مع شخص من تنظيم ”فتح الشام”، والذي عرض عليه الانضمام للتنظيم من أجل الثأر لصديقه.

وبالفعل توجه المتهم بدون سلاح إلى الحدود الأردنية للدخول إلى سوريا، حيث جرى إلقاء القبض عليه بالقرب من الحدود الأردنية السورية، بحسب موقع ”عمون“ المحلي.

وكانت محكمة جنايات أحداث عمان أدانته بجناية ”محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية مسلحة وتنظيمات إرهابية، وقررت وضعه في دار تربية الأحداث 3 سنوات.

لكن محكمة استئناف عمان قررت تعديل التهمة المسندة إليه من جناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، إلى جنحة محاولة الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة ووضعه في دار تربية الأحداث لمدة شهر، قبل أن يصدر اليوم قرار محكمة التمييز بتسليمه لوالده.