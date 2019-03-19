الرجوب يدعو ”التيار الوطني“ في حماس إلى ”الانتفاض“

دعا رئيس اللجنة المركزية لحركة ”فتح“ جبريل الرجوب، ما سمّاه ”التيار الوطني“ في حركة ”حماس“، إلى ”الانتفاض“ وإنهاء ما أطلق عليه ”المهزلة“ في قطاع غزة.

وقال الرجوب في تصريح متلفز، إن ”الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإرهاب ”حمساوي“ غير مسبوق في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، ونتمنى على التيار الوطني في ”حماس“ الذي دفع الدم، وسجِن، واستشهد ابنه، أن يقف ويقول كفى لتيار الإخوان المسلمين، الذي لا تعني له الوطنية أي شيء، والذي يعد الدم الفلسطيني بالنسبة له غير مقدس“، على حد تعبيره.

وأضاف أن ”الانفجار الذي حصل كان باتجاهين، الاتجاه الأول، مجمل السياسات والممارسات التي تنتهجها حماس التي أدت إلى الانفجار الذي يحصل حاليًّا، أما الاتجاه الآخر، فله علاقة بالسياسة.. ولطالما دعوناهم لبناء شراكة ووحدة وطنية من خلال الحوار“.

وتابع: ”نحن قلقون مما يجري في قطاع غزة، وهو تتويج لأحداث على مدار 12 عامًا، وممارسات تقوم بها حماس بحق شعبنا؛ متذرعة بالدين والمقاومة كوسيلة لتبرير ما قامت به في عام 2007 من انقلاب على الشرعية بالدم“.

وأكد أن ”ما حدث في غزة ليس حراكًا فتحاويًّا فقط، بل هو حراك شعبي عفوي، وردة فعل على سياسات وممارسات ارتقت -دومًا- إلى درجة الجرائم“.

وأشار الرجوب إلى أن ”حماس جاءت في سياق إقليمي، وقبلت أن يكون لها أجندة وجزء من أجندة إقليمية بدلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنذ البداية كان لها حاضنة إقليمية لا تريد قيام دولة فلسطينية، ومن هنا، فإن نتنياهو حريص على استمرار هذه الحالة“.