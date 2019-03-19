”حماس“ توجه بوصلة خطاباتها نحو ملف الأسرى للتغطية على اعتداءاتها في غزة

بدأت حركة حماس، خلال الساعات الأخيرة، توجيه بوصلة الخطابات والتصريحات الصادرة عن الناطقين باسمها وقادتها السياسيين نحو قضية الأسرى الفلسطينيين، للتغطية على قمعها للمحتجين على حكمها وسطوتها في غزة.

وتسود توترات في سجن ”الرامون“ بالنقب منذ يوم الاثنين على خلفية إحراق أسرى ”حماس“ 14 زنزانة، ما أدى إلى إصابة أحد السجانين الإسرائيليين إصابة طفيفة.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية أن التوتر تجدد في السجن بسبب تركيب مصلحة السجون أجهزة للتشويش على الاتصالات الخلوية.

وبدأ هذا التوجه للحركة بتصريحات قائدها وعضو مكتبها السياسي خليل الحية الذي أصدر بيانًا مساء الاثنين، حمّل فيه إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير ما يزيد عن 80 أسيرًا في سجن رامون.

وقال الحية: ”ما يتعرض له الأسرى في هذه الأثناء هو مجزرة حقيقية“، مؤكدًا على ”الوقوف الكامل خلف الحركة الأسيرة وما قررته من أنها لن تترك أسرى سجن رامون يواجهون مصيرهم وحدهم“.

وأضاف أن ”حركة حماس ستمارس دورها الواجب عليها على كل الصعد السياسية وغير السياسية لنصرة الأسرى ووقف هذا التغول من الاحتلال بحقهم“.

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، إلى دعم الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف إلى جانبهم في معركة الحرية والكرامة.

وقال دودين في تصريح صحفي إن ”أسرانا البواسل يتعرضون في هذه اللحظات لهجمة غير مسبوقة، تستهدف صمودهم ومصادرة أبسط حقوقهم، وتستهتر بأوضاعهم الصحية والنفسية، ما يستوجب الاستنفار الشعبي والفصائلي للوقوف إلى جانبهم، ودعمهم في معركة الحرية والكرامة“.

من جهته، قال حازم قاسم، الناطق الإعلامي باسم ”حماس“، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”حركة حماس تؤكد سعيها الدائم لانتزاع حرية الأسرى، وإن ذلك أولوية استراتيجية عند الحركة“.

وأضاف أن ”اليمين الحاكم في تل أبيب يحاول الحصول على أصوات الناخبين المتطرفين في مجتمعه عبر تصعيد القمع ضد الأسرى“.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل حركة ”حماس“ فيه قمعها للمسيرات الاحتجاجية السلمية على الوضع المعيشي الاقتصادي المتأزم في قطاع غزة، وسطوة حماس على مقاليد الحكم في القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.