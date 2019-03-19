أكراد سوريا يتهمون النظام السوري بانتهاج سياسة ”القمع والعنف“‎

اتهمت الإدارة التي يقودها الأكراد شمال سوريا، النظام السوري، بأنه ”يصر على القمع والعنف“.

وقالت الإدارة إن ”تهديد الحكومة السورية باستعادتها المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد بشمال البلاد بالقوة ما لم تخضع لحكم الدولة، تؤكد إصرار الحكومة السورية على سياسة القمع والعنف“.

وورد التهديد على لسان وزير الدفاع السوري في مؤتمر صحفي انعقد أمس الاثنين، بحضور نظيريه الإيراني والعراقي.

وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع الولايات المتحدة، إن هذه التصريحات تظهر أن دمشق تريد ”التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية“ للصراع السوري.