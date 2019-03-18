الكويت تعتقل رجل الأعمال السوري المقرب من الأسد مازن الترزي

اعتقلت سلطات الأمن الكويتية، رجل الأعمال السوري، المقيم في الكويت، مازن الترزي، و4 من معاونيه، أثناء اقتحام مقر مجلة «الهدف».

وأفادت المصادر، أن عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث، استغرقت ثلاث ساعات، وصودرت خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مكبّل اليدين، بحسب ما أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتردد أن الاتهامات التي أعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.

وبحسب المصادر، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي، ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لحزب الله والتخابر معه.

يشار إلى أن الترزي يعد من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى بـ«مدارس شهداء» أبناء القوات النظامية، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.