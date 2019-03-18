إدانات لاعتداء حماس على الناطق باسم فتح

دانت حركة فتح، الاعتداء على الناطق باسمها في قطاع غزة عاطف واصفة ”محاولة اغتياله“ بأنها مدبرة ومقصودة من حركة حماس وأجهزتها ”القمعية“ في قطاع غزة.

كما دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ”ديوان المظالم“ الاعتداء الذي تعرض له الناطق باسم فتح، واعتبرت في بيان لها أن ”الاعتداء يشكل تصعيدًا خطیرًا في مجرى الأحداث“.

وطالبت الهيئة الحقوقية الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتبارها الجهة التي تتحمل المسؤولية عن حماية المواطنين، بسرعة الكشف عن الفاعلين وإحالتهم الى المحاكمة حفاظًا على السلم الأهلي.

ودعت الهيئة حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من اعتقالات واقتحامات واعتداء على المتظاهرين، ووقف التحريض على النشطاء والصحفيين، وإتاحة الحق للمواطنين في التعبير عن رأيهم، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي.

واعتدى مسلحون ملثمون مساء الإثنين، على الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، شمال قطاع غزة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.