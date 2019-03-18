احتجاجًا على قمع حماس.. الجبهة الشعبية تعلق مشاركتها في ”المسير البحري“ ‎

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الإثنين، تعليق مشاركتها في المسير البحري ”25“، المقرر انطلاقه يوم غدٍ الثلاثاء، كخطوة احتجاجية رافضة لمواصلة القمع والاعتداءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة ضد الحراك الشعبي السلمي.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: إن ”هذه الخطوة تأتي بعد طلب الجبهة الشعبية والفصائل الفلسطينية من حركة حماس أن توقف الاعتقالات بحق المتظاهرين ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، ولم تستجب لذلك“.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها ستستأنف الحراك البحري شمال غرب بيت لاهيا، بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء، في مخيم ”هربيا“ المتاخم للحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها تعتزم إطلاق الحراك البحري 26، بعد توقفه عدة أسابيع؛ بهدف الضغط على إسرائيل لتطبيق تفاهمات التهدئة، التي يشرف عليها الوفد الأمني المصري.

وأكدت الهيئة أنها تحضر لمليونية الأرض والعودة في ذكرى انطلاق مسيرات العودة في 30 من مارس/آذار الجاري، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة فيه.

ويأتي المسير البحري تزامنًا مع حراك شعبي ضد إجراءات حركة حماس في قطاع غزة، ضد تظاهرات سلمية نظمها ناشطون احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والغلاء المعيشي والضرائب المرتفعة في غزة.