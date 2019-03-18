حركة ”فتح“ تطالب ”حماس“ بإطلاق سراح المعتقلين وأن لا تتماهى مع إسرائيل

طالب عضو المجلس الثوري لحركة ”فتح“ والناطق باسمها، أسامة القواسمي، حركة حماس بضرورة ”الإفراج عن المختطفين كافة، من شباب وصحفيين وكتاب رأي، وكل من خرج لينتصر لرغيف الخبز على الحرمان“.

وقال في تصريح، اليوم الإثنين، إن ”شعبنا الفلسطيني المشتبك مع عدوه على مدار الساعة من أجل حقوقه وحريته، يستحق أن يُدعم ويُكرم، لا أن يهان بالسحل والضرب والاعتقال“.

وأضاف، أن ”لحظة الوقوف مع الذات الوطنية جاءت، وعلى حماس أن تدرك تمامًا أن حكمها لن يثبت ولا يقوى بالاعتداء على ماجدات فلسطين، ولا بضرب الأطفال، وملاحقة الشباب، ولا باقتحام المنازل والعبث فيها، ولا بنشر الرعب في الشوارع والمدن والميادين“.

واستدرك قائلًا: ”بل حماس مطالبة اليوم وبسرعة، أن تراجع نفسها وطنيًا، وأن تصوب مسارها، ولا تكون في ذات المكان الذي كان فيه عدونا قبل انسحابه من غزة، فعار ثم عار أن تكرر حماس مشاهد السحل وتحطيم العظام وتكسير الأقدام التي استخدمها الجيش المحتل، فأي وجه لهذا التشبه غير الوجه القبيح البغيض الذي رفضه شعبنا وناضل من أجل هزيمته“.

وتابع القواسمي: ”إن أهلنا في قطاع غزة كسروا حاجز الخوف، وليس لهم خيار سوى أن يقهروا الجوع الذي قهرهم، وأن يرفعوا الظلم عنهم، فبحرهم الذي يراهم شامخين اليوم تطيّبت أمواجه بصرخات الغضب، وعلم القاصي والداني أن العظام تُكسر هينة أمام معركة الكرامة، وهزيمة الجوع، فالمرأة كالرجل والطفل كالكهل يطالبون بحقوقهم تحت الشمس“.

وطالب القواسمي حركة ”حماس“ بـ“الانصياع لنداءات الأهل في قطاع غزة، والذهاب إلى حلول عاجلة لا تكون العصي فيها ولا بوابات السجون مشرعة، بل أن تتقدم نحو المطالبين بحقوقهم بروح وطنية سامية، وأن تتفهم أوضاعهم جيدًا، وأن تدرك أن الوحدة الوطنية المبنية على أساس الوطن الجامع هي الخلاص لها ولكل أبناء شعبنا“.