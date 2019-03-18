تزامنًا مع جهود التهدئة.. استئناف الحراك البحري شمال قطاع غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنها ستستأنف الحراك البحري شمال غرب بيت لاهيا، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، في مخيم ”هربيا“ المتاخم للحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تعتزم إطلاق الحراك البحري 26، بعد توقفه عدة أسابيع؛ بهدف الضغط على إسرائيل لتطبيق تفاهمات التهدئة، التي يشرف عليها الوفد الأمني المصري.

وأضافت الهيئة، أنها ”تحضر لمليونية الأرض والعودة في ذكرى انطلاق مسيرات العودة، نهاية الشهر الجاري، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة فيها“.

وأشارت الهيئة إلى أنها ”ستفعّل الأدوات التي تستخدمها للضغط على إسرائيل، وخاصة في ظل مماطلتها وتماديها في تطبيق الاتفاقيات“، مؤكدة أنها ”ستصعّد من فعالياتها إذا لم يلتزم الاحتلال بذلك“.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، توترًا أمنيًا كبيرًا؛ في ظل استمرار الفعاليات الشعبية التي تتمثل في إطلاق البالونات الحارقة ونشاطات أخرى تشرف عليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع 0404 العبريّ، أن عشرات البالونات الحارقة والمفخخة شوهدت في سماء غلاف غزة، صباح اليوم الإثنين.

وأضاف الموقع العبري، أنه للمرة الثانية اليوم، أطلقت مجموعة بالونات حارقة من غزة وسقطت في المجلس الإقليمي ”شعر هنيغف“.

وما زال الوفد المصري يجري محاولات مستمرة؛ للوصول إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، يقضي برفع الحصار عن قطاع غزة.