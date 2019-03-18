موقع إسرائيلي: حزب الله خطط لـ“احتلال“ الجليل بـ6 آلاف مسلح

زعم رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أن حزب الله اللبناني، يعتزم تنفيذ خطة تتضمن تسلل آلاف من مسلحيه إلى داخل إسرائيل ”واحتلال“ منطقة الجليل، بحسب ما ذكر موقع ”والا“ العبري.

وقال إيزنكوت، إن ”حزب الله يخطط لتسلل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي إلى إسرائيل؛ للسيطرة على الجليل“.

وتزامن ذلك مع إعلان إسرائيل، اكتشاف ما وصفها بـ“نية إرهابية سرية، خطط تنظيم حزب الله لها وتشكيل جبهة قتال ضد إسرائيل“.

وفي هذا الصدد، قالت قناة ”مكان“، إن ”جيش الدفاع أماط اللثام عن بنية إرهابية سرية تسمى ملف الجولان، يعكف حزب الله على إقامتها منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، في الأراضي السورية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، دون علم القيادة السورية“.

وحسب القناة، قالت مصادر عسكرية، إن ”حزب الله يهدف بذلك إلى تحويل منطقة الجولان إلى جبهة قتال، حيث يتم تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل، خاصة في حال اندلاع حرب مع لبنان، وإن هذه البنية تعتمد على نشطاء سوريين وميليشيات محلية تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية، وإعداد القوة وتزويدها بالأسلحة“.

في السياق، أكد قائد فرقة ”210“ البريغادير عميت فيشير، أن ”جيش الدفاع يعمل جاهدًا بوسائل سرية وعلنية على إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل، وأن الجيش لن يسمح بتموضع الحزب في هذه المنطقة“.