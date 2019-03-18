عراك بالأيدي داخل البرلمان الأردني.. ورئيس المجلس يصف نائبًا بـ“المدسوس“ (فيديو)

رفع رئیس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، يوم الاثنین، جلسة طارئة عُقدت لبحث الاعتداءات الإسرائیلیة على المسجد الأقصى في مدینة القدس المحتلة، وذلك بسبب مشاجرة اندلعت خلال الجلسة.

وشهدت الجلسة مشادات كلامیة تطورت إلى مشاجرة، إثر مداخلة للنائب محمد ھدیب، احتج الطراونة عليها واعتبرھا ”مسیئة لمجلس النواب“.

ووصف الطراونة النائب ھدیب بـ“المدسوس“، مطالبًا بإحالته إلى لجنة تحقیق، الأمر الذي وافق علیه المجلس.

وامتد الأمر إلى مشادة كلامیة بین هديب ونواب آخرين، قبل أن يدخل الأول في مشاجرة مع النائب خالد الفناطسة.

وأعيد استئناف الجلسة عقب السيطرة على الأوضاع مجددًا تحت قبة البرلمان.

وجاءت الجلسة النيابية الطارئة بعد قرار محكمة إسرائیلیة إغلاق مبنى باب الرحمة في القدس، بحسب قناة ”المملكة“ المحلية.

وأكد نواب خلال الجلسة رفضھم اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائیلي على المسجد الأقصى والفلسطینیين، مطالبين حكومة الدكتور عمر الرزاز بـ“موقف أقوى“ تجاه القدس.

وقال الرزاز، الذي كان حاضرًا في الجلسة، إن ”الأمر جلل، ویحتاج منا جمیعًا بذل أقصى الجھود لحمایة المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في القدس“.

وأكد أنه ”بموجب الوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس، نتعامل مع القضیة الفلسطینیة والأوضاع في القدس باعتبارھا قضیة وطنیة خالصة“.