قوات سوريا الديمقراطية تستعيد مواقع جديدة من داعش في ”الباغوز“

قالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنها سيطرت على مواقع جديدة داخل آخر جيب لتنظيم داعش المتشدد بشرق البلاد، بعد قصف الجيب الصغير الذي يقع على ضفاف نهر الفرات.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم القوات على ”تويتر“، إن ”السيطرة تمت على عدة مواقع وتم تفجير مستودع للذخيرة“.

ويشبه الجيب المخيم وتنتشر فيه سيارات متوقفة وملاجئ مؤقتة من الأغطية وقطع القماش التي تمكن رؤيتها تتطاير بفعل الرياح، فيما سار أشخاص بينها أمس الأحد، خلال فترة هدوء في القتال.

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة بقوة جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في دفع تنظيم داعش إلى التقهقر من أغلب الركن الشمالي الشرقي من البلاد، وكبدت التنظيم هزيمة في الرقة في 2017، ودفعته إلى الجيب الأخير في الباغوز العام الماضي.

وعلى الرغم من أن هزيمة التنظيم في الباغوز ستنهي سيطرته على الأراضي المأهولة في المساحات التي سيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014، إلا أن مسؤولين من المنطقة ومن الغرب يتوقعون أن التنظيم سيظل يشكل تهديدًا أمنيًا.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية هجومًا متقطعًا على الجيب وتوقفت لفترات طويلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية للسماح للمسلحين المستسلمين وأسرهم ومدنيين آخرين بالخروج منه.

وقالت أمس الأحد، إن ما يربو على 60 ألفًا، نصفهم من أنصار داعش ونحو 5 آلاف متشدد، فروا من الجيب الأخير منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين في التاسع من كانون الثاني/ يناير.

وروى من تركوا المنطقة ما عانوه من ظروف معيشية قاسية داخل الجيب تحت قصف من التحالف ومع نقص حاد في إمدادات الغذاء أجبر بعضهم على أكل الحشائش.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي، أنّها عثرت على مقبرة جماعية في منطقة سيطرت عليها.

وعلى الرغم من ذلك، أقسم الكثير ممن خرجوا من الباغوز على استمرار الولاء للتنظيم المتشدد الذي نشر الأسبوع الماضي فيلمًا دعائيًا من داخل الجيب يدعو فيه أنصاره إلى الصمود.

وأشارت القوات إلى أن هجمات انتحارية استهدفت يوم الجمعة أسرًا لمتشددين من التنظيم تحاول مغادرة الجيب والاستسلام، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وبثت فضائية ”روناهي“ الكردية لقطات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، تظهر تجدد الهجوم على الجيب وتسنت رؤية ألسنة لهب تشتعل في الداخل وأضواء طلقات وأزيز صواريخ في المنطقة الصغيرة.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية والتحالف إن من تبقى من مسلحي داعش داخل الباغوز هم من أكثر المتشددين الأجانب تطرفًا.

وتعتقد دول غربية أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي غادر المنطقة.