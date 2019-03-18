الجيش العراقي يكشف تفاصيل الاشتباكات مع مسلحي ”الكردستاني“

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول الاشتباكات التي وقعت، ليلة أمس بين الجيش العراقي وعناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمال البلاد.

وقالت القيادة، في بيان لها، إن ”4 اشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، وتم تطويقهم من قبل كمين من الفرقة 15 في قرية حصاويك“، لكن وأثناء تطويق الكمين حضرت قوة من حماية سنجار لمساعدة الاشخاص، وعلى اثرها حدث اشتباك؛ ما ادى الى استشهاد جندين وجرح عدد من الجنود ومن قوة حماية سنجار.

ووصل نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس (المقرب من طهران)، صباح يوم الاثنين، إلى قضاء سنجار للوقوف على أحداث أمس الأحد، التي شهدت اشتباكات بين قوات من الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية الرسمية، ليلة أمس الأحد، عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وقوة من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان لها ”اعتدت قوة على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى، بعد أن طالب أحد الجنود قوات الأكراد بالحصول على الموافقات الأمنية، بهدف السماح لها باجتياز السيطرة، فقامت تلك القوات بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة وشبَّ على إثر ذلك اشتباك بين الطرفين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن ”الاشتباكات أسفرت عن استشهاد جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات الكردستاني“.

ويتواجد مسلحو حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار منذ عام 2014 عندما سيطر تنظيم ”داعش“ على قضاء سنجار ذي الأغلبية الأيزيدية.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، بأنه تنظيم إرهابي، ويشن الحزب عمليات مسلحة منذ عام 1984 في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.