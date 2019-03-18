حماس ”تختطف“ عددًا من كوادر حركة فتح في غزة

اختطفت حركة حماس عددًا من كوادر حركة فتح، في حملة مداهمات نفذتها الليلة الماضية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يوم الاثنين، عن شهود عيان في غزة، قولهم إن ”قوات الأمن التابعة لحركة حماس اقتحمت الليلة الماضية، عشرات المنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وفتشتها، قبل أن تختطف عددًا من كوادر حركة فتح“.

وأضاف الشهود أن ”عناصر قوات الأمن التابعة لحماس انتشروا بشكل واسع في شوارع وأزقة منطقة الصاوي بالمخيم وأغلقوه بالكامل“.

وفي السياق، أشارت وكالة ”وفا“ إلى أن أجهزة الأمن التابعة لحركة ”حماس“، تواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاز الصحفي صالح ساق الله الذي اختطف مساء الأحد، بعد مداهمة منزله في غزة.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لها، ”كافة الزملاء والمؤسسات القانونية والحقوقية والفعاليات الوطنية، إلى وقفة تضامنية مع الصحفيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لانتهاكات من حماس، ظهر يوم الاثنين، أمام مقر النقابة في البيرة بالضفة الغربية“.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، اقتحمت قوات من ”حماس“ عددًا من منازل المواطنين، كما اعتدت على آخرين في منطقة ”دوار أبو الجديان“ بمخيم جباليا، وشنت حملة اعتقال شرق الشجاعية وسط إطلاق نار كثيف.

وقال شهود عيان إن قوات ”حماس“ قمعت مسيرة نسائية في دير البلح، خرجت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واقتحمت منازل عائلة الأخرس في ”خان يونس“ بعد مسيرات مناهضة لها، وحاولت اعتقال مواطن ونجله لكن الأهالي تصدوا لها ومنعوها من ذلك.

وفي بيت لاهيا، شمال القطاع، اعتقلت قوات الحركة عددًا كبيرًا من المواطنين في أعقاب تصديهم لها، كما اعتدت على المواطن هزاع عادل البحيصي بالضرب المبرح، ما أدى لتكسير أسنانه.

ونقلت الطالبة في جامعة القدس المفتوحة، منى علي، إلى مستشفى الشفاء بعد الاعتداء عليها بالضرب، عقب اعتقالها صباحًا من قبل عناصر أمن ”حماس“.