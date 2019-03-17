العراق.. سجال بين تحالفي حيدر العبادي وهادي العامري بشأن إدخال القوات الأمريكية

نشب سجال حاد بين تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتحالف ”الفتح“ الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، بشأن السماح للقوات الأميركية بدخول العراق عام 2014.

وقال النائب عن تحالف ”الفتح“ كريم عليوي، إن ”رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، هو من أعاد القوات الاميركية إلى العراق بعد انسحابها منه نهاية عام 2011″، مشيرًا إلى أن ”العبادي تعاون مع الأميركان في ملف العقوبات ضد إيران“.

لكن ائتلاف النصر بزعامة العبادي رد على تلك الاتهامات واعتبرها ”بعيدة كل البعد عن الواقع“.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان، إن ”تصريحات النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، التي اتهم فيها زورًا العبادي بإعادة الأميركان الى العراق، بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وعلى النائب عليوي سؤال زعيم تحالفه هادي العامري عمن طلب دخول الأمريكان إلى العراق لمساعدته في مواجهة داعش، حيث كان العامري وزيرًا للنقل في حكومة المالكي الثانية“.

وأضاف أن ”العبادي قام بتنويع جنسيات القوات الموجودة في البلاد، بعدما كانت محصورة للأمريكية“، نافيًا أن يكون العبادي ”جزءًا من العقوبات الأمريكية ضد إيران“.

ولفت إلى أن ”العلاقات بين بغداد وطهران في فترة حكم العبادي كانت طيبة وقوية، والعبادي لم يكن جزءاً من أي محور لا شرقي ولا غربي“.

ويأتي هذا السجال في ظل مساع برلمانية لتشريع قانون يجيز إخراج القوات الأميركية من العراق، فيما تصاعد الجدل مؤخرًا بشأن الجهة التي سمحت للقوات الأمريكية بدخول البلاد عام 2014 إبان اجتياح تنظيم داعش للمدينة.

وتبادل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 2006- 2014 مع ائتلاف النصر، الاتهامات بشأن دخول القوات الأميركية مع التوجه الحاصل نحو تشريع قانون برلماني لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وبحسب رئيس تحالف ”الفتح“ هادي العامري، فإن ”أكثر من عشر مسودات قوانين جاهزة للتصويت عليها في البرلمان خلال الفترة المقبلة“، وأكد أن ”قانون إخراج القوات الأجنبية يتصدر تلك القوانين“.