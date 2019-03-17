”الصدر“ نجل مؤسس حزب الدعوة العراقي يستأنف نشاطه السياسي (صور)

بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة السياسية العراقية، ظهر جعفر محمد باقر الصدر (نجل مؤسس حزب الدعوة) من جديد، عبر اجتماعات عقدها مع زعيم ائتلاف النصر، رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجعفر الصدر، هو الابن الوحيد للمرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر، الذي أسس حزب الدعوة الإسلامي في العام 1957، وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، ”أن الحلبوسي استقبل جعفر محمد باقر الصدر، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف إكمال الكابينة الحكومية، وحسم الوزارات الشاغرة، وإنهاء إدارة الدولة بالوكالة“.

وأضاف البيان ”أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، وسنِّ التشريعات اللازمة التي تسهم في تحسين الواقعَين الخدمي والاجتماعي“.

وكان رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي قد التقى، ليلة أمس السبت، الصدر.

وقال بيان لمكتب العبادي: ”جرت خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وتقديم الخدمات للمواطنين، والإعمار، والحراك السياسي، وأهمية الحفاظ على المنجزات المتحققة، والعمل الجدي للسير قدمًا في بناء دولة المؤسسات“.

وقدم جعفر الصدر، استقالته من عضوية مجلس النواب في السابع عشر من شهر شباط عام 2011 احتجاجًا على ما وصفه بـ“تردي الخدمات وعدم استطاعة الحكومة تقديم أي شيء للشعب“.

وطالب الصدرُ الأمينَ العام لحزب الدعوة الإسلامية، المقرب من النظام الإيراني نوري المالكي في عام 2014، برفع صور أبيه من جميع مكاتب الدعوة.