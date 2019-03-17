قوات سوريا الديمقراطية: 60 ألف شخص معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب لداعش‎

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إنّ ما يربو على 60 ألفًا معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، منذ بدأ الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرئيل للصحفيين، إنّ ”29 ألفًا و600 شخص، أغلبهم عائلات مقاتلي التنظيم، استسلموا منذ فرضت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حصارًا على قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها على نهر الفرات“.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنّ خمسة آلاف مقاتل كانوا ضمن هؤلاء.

وأضاف جبرئيل أنّ ”34 ألف مدني آخرين تم إجلاؤهم من الباغوز، آخر جيب للمتشددين الذين طردوا من نحو ثلث العراق وسوريا خلال الأعوام الأربعة المنصرمة“.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنّ 1306 ”إرهابيين“ قتلوا فضلًا عن إصابة كثيرين في الحملة التي بدأت في التاسع من كانون الثاني/ يناير، بينما قتل 82 مقاتلًا من قوات سوريا الديمقراطية فضلا عن إصابة 61 آخرين.

وقالت القوات إنَ 520 متشددًا آخرين أسروا خلال العمليات الخاصة التي جرت في آخر معقل للمتشددين، والذي يضم مجموعة من القرى تحيطها الأراضي الزراعية.

ويقول سكان سابقون إنّ ”مئات المدنيين لاقوا حتفهم على مدى أشهر من القصف الجوي العنيف، الذي شنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد أن سويت قرى صغيرة عديدة بالأرض في المنطقة على طول الحدود مع العراق“.

ونقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات الآلاف الذين فروا من أراضي داعش في الأشهر الأخيرة، إلى مخيم الهول في الشمال الشرقي.

وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ المخيم يضم الآن 67 ألفًا، وإن 90 في المئة منهم نساء وأطفال ويتجاوز ذلك طاقته الاستيعابية، فيما يقول عاملون في المخيم إنّهم ”لا يملكون ما يكفي من الخيام أو الغذاء أو الدواء وحذروا من انتشار الأمراض“.