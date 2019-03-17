مقتل إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة ”أرئيل“ بالضفة (صور وفيديو)

مقتل إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة ”أرئيل“ بالضفة (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

قتل، اليوم الأحد، اثنان من المستوطنين الإسرائيليين، وأصيب آخرون بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ”أرئيل“ وسط الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر إسرائيلية في بداية الأمر إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة إحداها حرجة قبل الإعلان عن مقتل اثنين من المستوطنين.

وقال ”راديو إسرائيل“ إن مسلحين يشتبه في أنهما فلسطينيان فتحا النار عند تقاطع قرب مستوطنة أرييل ولاذا بالفرار.

وذكرت مصادر  فلسطينية أن شاباً فلسطيناً وصل إلى مفترق أرئيل، ثم قام بطعن جندي واستولى على سيارته وعلى سلاحه، ثم توجه إلى مكان آخر وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود.

وأضافت المصادر أن المهاجم بعد ذلك توجه الى مفترق بركان، وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود، ومن ثم انسحب من المكان.

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