على وقع الاحتجاجات.. حماس تحتجز 40 شخصًا من عائلة واحدة

احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، أكثر من 40 شخصًا من عائلة فلسطينية واحدة في مكان مجهول وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن أجهزة الشرطة العسكرية معززة بعناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، اختطفت عددًا من شبّان عائلة ”البحيصي“ في دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في الحراك الشعبي السلمي ”بدنا نعيش“.

وقالت الإعلامية إسراء البحيصي، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن ”أكثر من 40 شخصًا من عائلة البحيصي منذ الأمس في مكان مجهول“، مضيفةً:“ ممكن نعرف أين أبناؤنا؟“.

وتابعت ”تم تجميع شباب عائلة البحيصي في منطقة الـ17، وتكسيرهم“، مضيفة: ”أخبروني يا قادة بأي عين سأراكم وبأي عين سأجري معكم مقابلات وحوارات“.

ودعت الشعب الفلسطيني إلى حماية أبناء عائلتها من قمع أجهزة أمن حماس، فيما أرفقت على حسابها، عدداً من صور أبناء عائلتها في المستشفى أثناء تلقي العلاج بعد تعرضهم للاعتداء من قبل أجهزة أمن حماس.

ويشهد قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حراكًا شعبيًا بعنوان ”بدنا نعيش“، أطلقه ناشطون فلسطينيون احتجاجًا على رفع الضرائب والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع.

وطالبت الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية، حركة حماس بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين وعدم قمع التظاهرات السلمية، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، مطالبة بإنقاذ عاجل وتنفيذ فوري لمطالب المتظاهرين.