اتفاق صومالي جيبوتي على توحيد الجهود لدحر حركة ”الشباب“‎

اتفق الرئيسان الصومالي محمد عبد الله فرماجو والجيبوتي إسماعيل عمر جيلى السبت، على توحيد جهود البلدين للقضاء على حركة ”الشباب“.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيسان في العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن زيارة رسمية بدأها جيلي، صباح السبت، حسب الوكالة الصومالية الرسمية للأنباء.

وشدد فرماجو وجيلي على ”أهمية تعزيز التعاون الأمني لدحر الإرهابيين“، في إشارة إلى حركة ”الشباب“، التي تحارب القوات الحكومية والأفريقية في الصومال منذ سنوات.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وقال فرماجو إن زيارة جيلي ”تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي تمتد لقرون“. فيما شدد جيلي على وقوف جيبوتي بجانب الصومال.

ومن المتوقع أن يجري جيلي زيارة قصيرة إلى القاعدة العسكرية لقوات بلده، العاملة تحت مظلة القوات الأفريقية (أميصوم) في مدينة بلدوين بإقليم هيران، وسط الصومال.