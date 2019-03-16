العراق يجمد أموال نجل بن لادن ويمنعه من السفر

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تجميد أموال نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن (حمزة أسامة محمد بن لادن)، بتهمة تمويل تنظيم داعش ومنعه من السفر.

وذكرت وثائق عراقية رسمية صادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين، التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أنه ”تقرر إضافة القيد المدعو (حمزة أسامة محمد بن لادن)، سعودي الجنسية، والرقم المرجعي له (QDI.421) على قائمة عقوبات ”داعش“ وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات التجميد، والمنع من السفر، وحظر السلاح بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة“.

وأضافت الوثائق أن ”القرار سيتم تعميمه على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة؛ لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الاسم المشار إليه آنفًا“.

وأعلنت السعودية، في الأول من مارس الجاري، سحب الجنسية من حمزة، وأسقطتها من السجلات الرسمية، بناءً على قرار ملكي.

ونشرت صحيفة ”أم القرى“ الرسمية في المملكة قرار إسقاط جنسية حمزة، قائلةً: ”تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية“.

وصنفت واشنطن حمزة بن لادن منذ عامين، إرهابيًا دوليًا. وتقول إنها ”تعتقد بوجوده في منطقة الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما عبر إلى إيران، أو يتواجد في أي مكان آخر في جنوب آسيا الوسطى“.

وكان حمزة، المولود لزوجة أسامة بن لادن الثالثة خيرية، خاضعًا للإقامة الجبرية في إيران في فترة من الفترات التي أعقبت هجمات أيلول الدامية مع العشرات من عناصر القاعدة.