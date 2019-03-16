ناشط سوري يدعو سفاح نيوزيلندا للتوجه إلى مكة لقتل المسلمين (فيديو)

أعرب ناشط سوري يدعى بشار برهوم، عن سعادته بالجريمة الإرهابية المروعة التي نفذها سفاح يميني متطرف بحق عشرات المصلين بمسجدين في نيوزيلندا.

ونشر برهوم فيديو، ظهر فيه وقد أعلن عن تأييده ودعمه للقاتل، قائلًا له بسخرية، ”ولو بارودة وسيارة وكاميرا، والأخير على خمسين واحد فقط“.

ولم يكتف برهوم المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بتأييد ودعم القاتل، بل دعاه إلى التوجه إلى مكة المكرمة، حيث هناك ما وصفه بـ“الرزق“، في إشارة منه إلى تجمع المسلمين بشكل كبير، خصوصًا خلال موسم الحج.

وشكر برهوم منفذ الهجوم على ماقام به، بالقول: ”الله يسلم دياتك“.

يشار إلى أن برهوم، كان قد ظهر في العديد من مقاطع الفيديو السابقة في صفحة خاصة، وهو يؤيد انتصارات جيش النظام السوري، ويتهكم على لجان المصالحة .

كما يقدم نفسه في صورة ساخرة، على أنه جاسوس يخبر ترامب عبر الهاتف، بمواقع الكيماوي السوري تحت المساجد، كالمسجد الأموي ومسجد خالد بن الوليد.

وأثار الفيديو المتداول سخطًا واسعًا واستنكارًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي انهالت فيه التعليقات الغاضبة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا أمثال برهوم بالشامتين من المسلمين والمشجعين على قـتل المسلمين.