لماذا يرفرف العلم السوري أمام الكنيست الإسرائيلي؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن العلم السوري يرفرف أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس، بسبب مشاركة مفترضة لعدّاء سوريّ في ”ماراثون القدس“.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أن العدّاء السوري ”حسن شيشكلي“ كان من المفترض أن يشارك في ”ماراثون القدس“ الذي تم إجراؤه الجمعة في مدينة القدس بمشاركة 38 ألف عدّاء.

وعقّب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، على صفحته بتويتر:“ أن العلم السوري ما زال يرفرف أمام الكنيست الإسرائيلي، رغم عدم مشاركة العدّاء ”شيشكلي“، الذي لم يحضر لاستلام عدة الركض من مسؤولي ماراثون القدس“.

وكان من المقرر مشاركة العدّاء السوري ”حسن شيشكلي“ من دمشق، في ماراثون القدس الذي يُنظم في القدس تحت إشراف إسرائيلي.

وتشهد العلاقات السورية الإسرائيلية توترا أمنيا كبيرا، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية من حين لآخر.