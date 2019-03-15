لليوم الثاني.. أمن حماس يقمع فلسطينيين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية في غزة

تظاهر مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة؛ مطالبين حركة حماس بالتراجع عن فرض الضرائب التي تجبيها من القطاع، واحتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.

وخرج المئات، في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، في مظاهرات هي الأكبر، يوم الجمعة، في وقت أطلقت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس النار صوب المظاهرة؛ لمحاولة تفريق المتظاهرين.

واشتبك عناصر من أجهزة أمن حماس ومناصرون للحركة مع المتظاهرين، قبل أن يتدخل وجهاء المنطقة؛ لمنع تطور الأوضاع لاشتباكات دامية، بعد تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة.

واعتقلت أجهزة أمن حماس عددًا من الصحفيين، وصادرت هواتفهم المحمولة ومنعتهم من تغطية الأحداث في مدينة دير البلح.

واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على الصحفي محمود اللوح مراسل إذاعة صوت الشعب، خلال تغطيته الأحداث التي جرت في مدينة دير البلح.

وقال التجمع: إن ”هذا الاعتداء جريمة جديدة تضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية التي هاجمت الصحفيين الذين لهم الحق في تغطية التظاهرات وأية فعاليات تتم في القطاع دون قيود أو ملاحقات“.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تظاهر المئات من الفلسطينيين، في منطقة النجمة وسط المدينة؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية لتفريق المظاهرة.

واعتقل عناصر من الشرطة عددًا من المتظاهرين، خلال مطالبتهم بضرورة توفير فرص عمل لهم، فيما خرج عناصر مؤيدون للحركة ومنعوا المتظاهرين من التقدم لمنطقة دوار العودة في مركز المدينة.

كما شهد مخيم البريج وسط قطاع غزة مظاهرات خرج فيها المئات من الفلسطينيين؛ للمطالبة بالتوقف عن جباية الضرائب وتوفير فرص عمل لهم.

ودفع استمرار تظاهر الفلسطينيين في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، لمطالبة الحركة بالتنحي عن إدارة الشأن العام، خلال شهر من الآن.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته على فيسبوك: ”أدعو حماس إلى الخروج بمؤتمر صحفي تعلن استجابتها واستعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام، وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية“.