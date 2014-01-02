إدانة واسعة لتفجير الضاحية الجنوبية

بيروت - قالت الحكومة اللبنانية إن الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت الخميس أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، في حين نددت القوى السياسية اللبنانية والقوى الدولية بالتفجير وأكدت أنه يستهدف وحدة لبنان واستقراره.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 66 آخرين، في حين أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أنه لا هدف محدداً للانفجار سوى إحداث خلل بالبلاد وإيذاء الناس. ووفقا لمصادر في الشرطة فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار وقع بسبب انفجار سيارة ملغمة رباعية الدفع. ووقع الانفجار على بعد نحو مائتي متر من مقر المجلس السياسي لحزب الله، وفي منطقة مكتظة بالسكان. ووفقا لبيان صادر عن الجيش اللبناني فإن الانفجار وقع في تمام الساعة 4.10 عصراً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة لأضرار مادية جسيمة. وأكد البيان أن قوى الجيش تدخلت بشكل سريع وانتشرت بالمنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً حول البقعة المستهدفة، كما باشرت وحدة من الأدلة الجنائية التابعة للشرطة العسكرية وعدد من الخبراء المختصين، الكشف على موقع الانفجار لتحديد نوعه وظروف حصوله. على صعيد متصل دعت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان لاجتماع عاجل لمتابعة التطورات بعد التفجير بالضاحية. ويأتي الانفجار بعد أسبوع من تفجير في العاصمة استهدف وزير المالية اللبنانية السابق محمد شطح وأدى لمقتله وسبعة آخرين. والضاحية الجنوبية أحد أهم معاقل حزب الله وتم استهدافها بعدة تفجيرات في الأشهر الأخيرة، بعد تورط الحزب في الحرب الأهلية في سوريا. تنديد دولي ولبناني