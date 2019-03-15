وفاة أردني وإصابة 8 بينهم طفلة في مجزرة نيوزيلندا (صور)

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن مواطنًا أردنيًا يُدعى خالد الحاج مصطفى لقي مصرعه، وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، في العملية التي وقعت بمسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها 49 شخصًا.

وقال مدير مركز العمليات في الوزارة سفيان القضاة إنه ”تم التواصل مع أهالي المصابين والشهيد مباشرة، الأمور ليست واضحة على أرض الواقع في موقع الحادثة“، مؤكدًا رفض المملكة لـ“الهجوم الإرهابي على المصلين الأبرياء في المسجد“.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تبلّغت منذ الصباح الباكر بالهجوم وتم بناء على ذلك تشكيل خلية أزمة داخل مركز الوزارة، موضحًا أن الوزارة قامت بإيفاد موظف من سفارة الأردن في أستراليا إلى نيوزيلندا لمتابعة الأحداث.

وأكد أن الوزارة بدأت اتصالات مع الجانب النيوزيلندي والتحقيقات جارية من قبل السلطات المسؤولة، لافتًا إلى أن الوزارة ”تتعامل مع المعلومات التي تردها بدقة، حيث إن هناك شحًا في المعلومات من الجانب النيوزيلندي لأنها قيد العمل“.

وبيّن القضاة أن الوزارة ”تتابع مع أبناء الجالية (الأردنية) في المستشفيات، لحصر الأعداد، وللتأكد من أنهم يتلقون الإسعافات المناسبة“، منوهًا إلى أن الجالية الأردنية في نيوزيلندا تقدر بنحو 3000 شخص.

واستنكرت الحكومة الأردنية، المذبحة الإرهابيّة التي وقعت اليوم الجمعة في نيوزيلندا، إثر قيام مسلح بإطلاق النار على مصلّين في مسجدين خلال صلاة الجمعة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.

وأشارت غنيمات إلى أنّ هذه الحوادث الإرهابيّة البشعة تتطلّب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنيًّا وفكريًّا، معربة عن تعازي الحكومة الأردنيّة لضحايا المذبحة الإرهابيّة وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن بين الأردنيين، أصيب مواطن يُدعى وسیم الساطي ضراغمة مع ابنته الصغرى، إثر المجزرة الإرھابیة، بحسب ما أفاد شقیقه صبري الساطي.

وبحسب صحيفة ”الغد“ الأردنية“، فإن وسیم، الذي سافر لنیوزیلندا قبل 5 سنوات كان یعمل ھناك ”حلاقًا“.

وأضاف شقيقه أن وسیم أصیب بـ 4 رصاصات، اثنتان في ظھره وواحدة في بطنه وأخرى في قدمه، في حين أصيبت ابنته بـ 3 رصاصات بمناطق مختلفة من جسمھا“.

وأشار إلى أن ”حالتھم الصحیة حرجة جدًا وطالب الأردنیین بالدعاء لھما بالشفاء العاجل“.