موريتانيا.. حزب معارض يدعم مرشح الأغلبية الحاكمة ولد الغزواني

أعلن حزب ”العهد الوطني للديمقراطية“ المعارض في موريتانيا، المعروف اختصارًا باسم ”عادل“، اليوم الخميس، دعمه لمرشح الأغلبية الحاكمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعتبر ”عادل“، أحد الأحزاب المشكلة لـ“منتدى المعارضة في موريتانيا“، ويرأسه رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد الوقف، وهو ممثل في البرلمان بنائبين.

وقال الحزب، في بيان، إن ”هيئاته اتخذت قرارًا بدعم ترشح وزير الدفاع الحالي محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني“.

واعتبر أن ”ولد الغزواني، من أكثر المرشحين المحتملين قدرة على تجسيد الأهداف المرسومة، من خيار التناوب، وضمان انتقال سلمي يمهّد لتعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون“.

وفشل قادة ”تحالف أحزاب المعارضة“ في موريتانيا (يضم 11 حزبًا سياسيًا) في الاتفاق على مرشح موحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أشهر.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عدم سعيه للترشح لفترة جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي في شهر يونيو/ حزيران 2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين.