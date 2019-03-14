رئيس الحشد الشعبي بالعراق يبحث ”مكافحة الإرهاب“ مع الوزير السعودي ثامر السبهان

بحث فالح الفياض، رئيس ”الحشد الشعبي“ في العراق، الخميس، الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات السعودية العراقية، وذلك خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الخليج العربي السفير السابق لدى العراق ثامر السبهان.

وذكر بيان صدر عن مكتب الفياض، أن ”الأخير استقبل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والوفد المرافق له“، مضيفًا أن ”الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب“.

وشغل السبهان منصب السفير السعودي لدى بغداد عام 2016.

وكان الفياض زار السعودية مؤخرًا، في إطار جولة شملت عدة دول؛ وذلك لتعزيز فرصه بالحصول على منصب وزير الداخلية في حكومة عبدالمهدي، إذ يعتبر الفياض من الشخصيات المقربة من إيران.