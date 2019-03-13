شباب ونساء ومعارضين.. ملامح الحكومة الجزائرية المرتقبة

كشف نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، عن مساعٍ لتعيين شباب ونساء في الحكومة الجديدة.

وفي تصريحات إذاعية، قال لعمامرة إن ”هناك مشاورات حثيثة لكي تكون شريحتا الشباب والنساء حاضرتين بقوة في الحكومة الجديدة، التي يقودها رئيس الحكومة الجديد نور الدين بدوي“، في الوقت الذي أقر فيه بـ“عدم الإنصات للشباب“.

وأضاف لعمامرة بقوله: ”نريد أن يستفيد الشباب والنساء من كل فرص السياسة والاقتصاد، نحن في مرحلة الإصغاء ورسم خط جديد بوجوه جديدة شبابية ونسائية“، مؤكدًا على ”رحيل وزراء من الحكومة القديمة، وهذا لا يعني فشلهم أو معاقبتهم، بل هي عملية تجديد طبيعي في مناصب المسؤولية“، معربًا عن أمله في ”مشاركة معارضين بغرض تشكيل حكومة كفاءات وطنية“.

ورفض لعمامرة تقديم موعد محدد للكشف عن تركيبة الحكومة المرتقبة، مكتفيًا بالتصريح ”هناك مشاورات مجسدة حول مسائل مجسدة“، وعن برنامج الحكومة وسياستها العامة، ربط لعمامرة ذلك بـ“رسالة الرئيس للأمة الإثنين الماضي التي رسمت برنامج عمل لتغيير عميق“.