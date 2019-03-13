متشددون يهود يدعون لتنفيذ ”أكبر اجتياح“ للأقصى غدًا الخميس

أطلق ما يسمى ”اتحاد منظمات الهيكل“ في إسرائيل، اليوم الأربعاء، دعوة للمستوطنين؛ للمشاركة الواسعة في فعالية قد تكون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى.

ودعت المنظمة الإسرائيلية أنصارها والمستوطنين عمومًا إلى المشاركة، غدًا الخميس، في ما أطلقت عليه ”أكبر اجتياح“ للمسجد الأقصى، وفقًا لما أوردته وكالة ”معًا“ الفلسطينية.

صور | جانب من إغلاق باب المغاربة بعد إقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد #الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم. pic.twitter.com/KJIDFYYhYo — فلسطين بوست (@plespost) March 13, 2019

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة، وسط دعوات شبابية فلسطينية، للنفير غدًا في باحات المسجد الأقصى للوقوف في وجه المستوطنين، والتصدي لاقتحامهم المسجد ومصلى باب الرحمة.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 59 مستوطنًا و80 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحًا عن ”الهيكل“ المزعوم.

غدا صباحا ! جماعات الهيكل تنوي تنفيذ اقتحام مركزي وضخم للمسجد الأقصى المبارك بهدف السيطرة بالقوة على . فيا أهل القدس والداخل وكلّ قادرٍ على الوصول ، إن لم تكونوا للأقصى فمن يكونُ له !!!! أعطوه القليل من وقتكم !!!#تويت_فلسطينى pic.twitter.com/gB2EeeFOx5 — ????????مروة السيلاوي???????? (@AlselawyMarwa) March 13, 2019

من جهته دعا القيادي في حركة فتح رأفت عليان، الفلسطينيين إلى ”ضرورة رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية، والاعتماد فقط على أنفسنا في مواجهة الاحتلال ، مؤكدًا على ضرورة شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا بأن المعركة الأساسية مع هذا الاحتلال هي في القدس، فمن يحسم معركة القدس سيحسم المعركة بشكل كامل“.