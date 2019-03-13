متشددون يهود يدعون لتنفيذ ”أكبر اجتياح“ للأقصى غدًا الخميس

متشددون يهود يدعون لتنفيذ ”أكبر اجتياح“ للأقصى غدًا الخميس

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

أطلق ما يسمى ”اتحاد منظمات الهيكل“ في إسرائيل، اليوم الأربعاء، دعوة للمستوطنين؛ للمشاركة الواسعة في فعالية قد تكون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى.

ودعت المنظمة الإسرائيلية أنصارها والمستوطنين عمومًا إلى المشاركة، غدًا الخميس، في ما أطلقت عليه ”أكبر اجتياح“ للمسجد الأقصى، وفقًا لما أوردته وكالة ”معًا“ الفلسطينية.

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة، وسط دعوات شبابية فلسطينية، للنفير غدًا في باحات المسجد الأقصى للوقوف في وجه المستوطنين، والتصدي لاقتحامهم المسجد ومصلى باب الرحمة.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 59 مستوطنًا و80 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحًا عن ”الهيكل“ المزعوم.

من جهته دعا القيادي في حركة فتح رأفت عليان، الفلسطينيين إلى ”ضرورة رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية، والاعتماد فقط على أنفسنا في مواجهة الاحتلال ، مؤكدًا على ضرورة شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا بأن المعركة الأساسية مع هذا الاحتلال هي في القدس، فمن يحسم معركة القدس سيحسم المعركة بشكل كامل“.

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