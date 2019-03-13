رئيس أركان الجزائر: سنحافظ على استقرار البلاد في كل الظروف

تعهد الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، بالحفاظ على استقرار البلاد وأمنها ووحدتها في كل الظروف.

وجاءت كلمة صالح وهي الرابعة من نوعها منذ بداية الأزمة السياسية بالبلاد، في اجتماع مع قادة عسكريين بالمدرسة العليا الحربية بالعاصمة الجزائر بثها التلفزيون الحكومي.

وقال صالح ”أقول إن وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهذه الأمانة يجعل الجيش من المحافظة عليها هاجسه الأول، بل وشغله الشاغل ومهمته الأساسية“، مشددًا على أن ”هذه المهمة يتعهد جيشنا بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم، في كل الظروف والأحوال“.