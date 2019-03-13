المعارضة الموريتانية تفشل في الاتفاق على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية

فشلت أحزاب المعارضة الموريتانية، في الاتفاق على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية، التي تشهدها البلاد الصيف المقبل.

وحسب ما أورد موقع ”صحراء ميديا“ الموريتاني، فقد توصلت الأحزاب المشكلة للحلف الانتخابي للمعارضة في اجتماع لها، إلى أن جهودها للبحث عن مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة لم تفلح.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادره الخاصة، أن أحزاب المعارضة، قررت إحالة الأمر لكل حزب على حدة، لاختيار مرشحه.

جاء ذلك في ختام آخر اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بالبحث عن المرشح الموحد، أسفر عن التوصل إلى أن التوافق حول مرشح موحد أمر صعب.

وقرر قادة المعارضة إبقاء التنسيق بينهم على مستوى تبادل الدعم في الجولة الثانية، وذلك بعد أن فشلوا في التوصل إلى اتفاق على مرشح موحد.

وكانت أحزاب المعارضة، قد وقعت قبل أزيد من شهرين، على اتفاق تحالف انتخابي، يتضمن التحضير المشترك للانتخابات الرئاسية، والبحث عن مرشح موحد أو رئيسي، يوافق على برنامج انتخابي، سبق أن تمت صياغته من طرف اللجنة.

وكان شرط أن المرشح من داخل المعارضة، أو من خارجها، النقطة الخلافية بين الأحزاب، حيث تميل بعض أحزاب معارضة لاختيار مرشح من خارجها، فيما تفضل أحزاب أخرى أن يكون المرشح الموحد من داخل المعارضة.