استشهاد شاب فلسطيني عقب مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مواجهات عنيفة وقعت في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في تصريح: إن ”الشاب الفلسطيني محمد جميل شاهين (23 عامًا) من مدينة سلفيت أصيب بجراح خطيرة في الصدر، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يستشهد بعد ساعة من إصابته“ .

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت، عصر اليوم الثلاثاء، وأغلقت محال المدينة وصادرت كاميرات التسجيل فيها.

وذكر شهود عيان بأن المواجهات متواصلة بين المواطنين الفلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام الجيش باعتقال عدد من الشبان، وأصاب آخرين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.