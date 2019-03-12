محكمة سودانية تلغي حكمًا بالسجن والجلد لـ9 متظاهرات

المصدر: أ ف ب

ألغت محكمة الاستئناف في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، حكمًا بجلد 9 متظاهرات لمشاركتهن في احتجاجات ضد حكم عمر البشير المستمر منذُ 3 عقود، بحسب محامية الدفاع.

ويوم السبت الماضي، أصدرت محكمة طوارئ حكمًا تضمن 20 جلدة لكل امرأة وسجنهن شهرًا.

وقالت المحامية إنعام عتيق: ”ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، عقوبة الجلد بحق 9 من المتظاهرات، واكتفت بالمدة التي قضينها في السجن وأمرت بإطلاق سراحهن وقد تم ذلك“.

واعتقلت النساء، يوم الخميس الماضي؛ للمشاركة في ”تظاهرة محظورة“ في وقت سابق من ذلك اليوم في ”حي بوري“، الذي بات مكانًا لتجمعات منتظمة للمعارضين لحكم البشير منذُ شهر كانون الأول/ديسمبر.

وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 من شهر شباط/فبراير لمدة سنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.

ولم يُحدد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات، لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.

ويقول المسؤولون: إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.