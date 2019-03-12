رغم إبعاده عن رئاسة الحكومة.. العبادي يلتقي روحاني في بغداد (صورة)

التقى زعيم ائتلاف النصر في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني في مكتبه بالعاصمة بغداد.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بين الطرفين بعد إعلان العبادي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن طهران هي التي ساهمت في إبعاده عن رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للعبادي أن ”الأخير ناقش مع الرئيس الإيراني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والأوضاع السياسية والعامة في العراق والمنطقة“، مؤكدًا على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والحفاظ على ما تحقق في النصر على الإرهاب.

من جانبه، نقل بيان مكتب العبادي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إشادته بالمرحلة السابقة التي قادها العبادي، وتحقيق النصر على تنظيم داعش. كما التقى روحاني رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يعتبر حليف طهران.

وكان العبادي أعلن في أغسطس/ آب الماضي، التزامه بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، وقال: ”نعارض العقوبات الدولية على إيران، لكننا مضطرون للالتزام بها“، وهو الموقف الذي أزعج الإيرانيين.