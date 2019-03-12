بعد جمال عبد الناصر.. موريتانيا تلغي اسمي ”ديغول“ و“كندي“ من شوارع العاصمة

حذفت السلطات الموريتانية، الاثنين، اسمي الرئيسين الفرنسي الأسبق ”شارل ديغول“، والآمريكي الأسبق ”جون كينيدي“ من شوارع في قلب العاصمة نواكشوط، واستبدلتها بأسماء شخصيات محلية.

وجاء قرار إلغاء تسمية اثنين من أشهر شوارع العاصمة، كانا يحملان اسمي الرئيسين السابقين، خلال اجتماع للمجلس البلدي لمقاطعة ”تفرغ زينه“، التي يقع الشارعان في حدودها الجغرافية.

وقرر المجلس البلدي للمقاطعة تغيير اسم شارع “ شارل ديغول “ ، ليصبح اسمه شارع ”الشيخ عمر تال ”، وهو رجل دين موريتاني مشهور.

كما تم استبدال اسم شارع ”جون كندي “ باسم شارع ”بداه ولد البوصيري“، وهو واحد من أشهر علماء موريتانيا في الفترة الحديثة، وكان مفتي الجمهورية خلال سنوات طويلة.

يأتي تغير أسماء الشوارع بعد قرار السلطات الموريتانية قبل أسابيع، تغيير اسم شارع ”جمال عبد الناصر“، ليحمل اسم ”شارع الوحدة الوطنية“، وهو القرار الذي أثار الكثير الجدل، واعترضت عليه أحزاب وشخصيات سياسية، بعضها معارض.

وبدأت الحكومة الموريتانية عملية مراجعة تسمية معظم شوارع العاصمة نواكشوط، مع إعطاء الأولوية للشخصيات المحلية الشهيرة، لكي تحمل الشوارع أسمائها، دون أن تستثني من ذلك بعض الرؤساء العرب الذين كانت لهم أيادي بيضاء في موريتانيا.

وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ،سيدي محمد ولد محم، أكد الشهر الماضي أن ”تغيير اسم الشوارع في العاصمة، ليس تجريحا ولا تقليلا من قيمة أحد ، مضيفا ”نحن أعطينا الأسبقية لأنفسنا فقط“.

وأكد أنه سيتم تغيير أسماء عدة شوارع في موريتانيا لتكريم شخصيات وطنية خدمت البلد، على حد تعبيره.