استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه خلال أحداث مسيرة العودة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، قبل أسبوعين، خلال إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ”الشاب موسى موسى (23 عامًا)، استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها قبل عشرة أيام، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بمسيرة العودة شرق البريج، وسط قطاع غزة.

ووفقًا لأحدث إحصائية لضحايا مسيرة العودة، يرتفع عدد ضحاياها منذ اندلاعها في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، إلى 259 شهيدًا ونحو 30 ألف جريح.

ومن بين المصابين، أكثر من 530 مصابًا بجراح خطيرة، ما يشير لإمكانية ارتفاع أعداد الشهداء بشكل مستمر، حيث يرقد عشرات المصابين في حالات موت سريري.