قوى سودانية معارضة تجتمع في باريس 20 مارس

قبلت قوى سياسية سودانية معارضة، المشاركة في اجتماعات مرتقبة 20 مارس في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث ”خارطة حلول سياسية واقتصادية“، للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق مصدرين بالمعارضة.

وقال مصدران معارضان، إن مجموعة القانون العام والسياسة الدولية الأمريكية (غير حكومية)، دعت عددا من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في اجتماعات مزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف المصدران اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، أن قوى سياسية من تجمع ”نداء السودان“ قبلت المشاركة في تلك الاجتماعات إلى جانب قوى معارضة أخرى (لم يذكراها).

وذكرا أن الاجتماعات ستناقش ”خارطة حلول سياسية واقتصادية“.

ووجهت ذات المجموعة الدعوة لـ“تجمع المهنيين السودانيين“ (نقابي غير حكومي) الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الدعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، لكنه رفض المشاركة، وفق المصدرين.

وأوضحا: ”التجمع رفض المشاركة وأكد تمسكه برؤيته المعلنة وهي إسقاط النظام الحالي“.

وكشف المصدران عن اجتماعات مرتقبة أيضًا في باريس لتحالف ”نداء السودان المعارض“ تعقد قبل الاجتماعات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

ويعتبر ذلك أول اجتماع لتحالف ”نداء السودان“ المعارض، خارج البلاد، عقب عودة رئيسه الصادق المهدي للبلاد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتضم قوى ”نداء السودان“، الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال، برئاسة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم.

كما تضم: حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي.