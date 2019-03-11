رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يفاجئ مهنئيه بطلب غير متوقع‎

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، أبناء شعبه إلى الاستعاضة عن التهنئات المدفوعة من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات الإعلامية، بالتبرع للمؤسسات التي تخدم المحتاجين.

ووجه اشتية في الوقت ذاته ”الشكر والتقدير لكل الشعب، وكافة شرائح المجتمع التي عبرت عن تهانيها وتطلعاتها من الحكومة المقبلة، والتي ستكون عونًا للشعب الفلسطيني وسندًا له في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية“، بحسب تدوينة نشرها عبر صفحته في ”فيسبوك“.

من جهته، أكد نائب رئيس حركة ”فتح“ محمود العالول، على ”أهمية دعم ومساندة الحكومة المقبلة، بعد تكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة“، مشيرًا إلى أن ”هذا التكليف في غاية الأهمية في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة التي تواجهنا“.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلف الأحد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشر.