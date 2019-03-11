مقابل تسليم سلاحها.. حماس تفرج عن أعضاء حركة ”الصابرين“ الشيعية في غزة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، أفرجت عن القائد العام لحركة ”الصابرين“ الشيعية في غزة، هشام سالم، وأعضاء آخرين مقابل نزع سلاح الحركة، وتسليمه للأجهزة الأمنية لحركة حماس في غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن ”أجهزة أمن حماس قررت حجب كافة نشاطات حركة ”الصابرين“ في غزة، التي تتلقى دعمًا ماديًا وعسكريًا من إيران، وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التي غالبًا ما يتم الإشراف عليها من مؤسسات إيرانية“.

وأضافت المصادر، أن ”حركة حماس قررت قبل عام ونصف العام، وقف كافة الأنشطة التابعة لحركة ”الصابرين“ وحظرها، إلا أن تدخلات محلية ودولية وإيرانية، حالت دون ذلك مما أدى إلى تأخير القرار“.

وذكرت المصادر أن ”الأجهزة الأمنية بغزة صادرت كافة أسلحة وصواريخ حركة ”الصابرين“، بالإضافة لتسليم مقرين للحركة في الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، فضلًا عن مقتنيات المكتب الإعلامي لها“.

وفي وقت سابق، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، أمين عام الحركة هشام سالم وأعضاءً آخرين، على خلفية ما أسمته بـ ”النشاطات السياسية والعسكرية للحركة داخل قطاع غزة“.

وحركة ”الصابرين“، هي حركة شيعية في غزة تم تأسيسها من قبل هشام سالم، وأعضاء آخرين انشقوا عن حركة الجهاد الإسلامي.