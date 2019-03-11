روحاني يصل بغداد دون استقبال عراقي رسمي.. وهذا أول مكان توجه له (صور)

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، فيما توجه فور وصوله إلى ”حرم الإمام الكاظم“، شمالي بغداد في أول محطة بزيارته.

وقالت مصادر عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”روحاني وصل إلى بغداد على رأس وفد كبير في زيارة رسمية، ولم يتم استقباله بشكل رسمي في مطار بغداد، إذ كان في استقباله السفير الإيراني في بغداد ووكيل وزارة الخارجية العراقية فقط“.

وأضافت المصادر أن ”روحاني توجه فور وصوله إلى منطقة الكاظمية، شمالي بغداد لزيارة ”الإمام“ قبل استقباله الرسمي من قبل الرئيس برهم صالح في قصر السلام، وسط العاصمة العراقية“.

وكان روحاني قال في المطار قبيل توجهه للعراق، إن إيران ”مصممة على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق“.