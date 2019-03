القوات الإسرائيلية ”تعتقل“ حمارين في الضفة الغربية (صور)

View this post on Instagram

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة حمارين يعودان لمواطن فلسطيني، في واقعة غريبة شهدتها منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. . وبحسب ما نقلت مواقع فلسطينية، فإن قوة عسكرية إسرائيلية، ووحدة من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية، صادروا حمارين لمزارع فلسطيني، بذريعة دخولهما أراضٍ زراعية لمستوطن إسرائيلي. . . #إرم_نيوز #إسرائيل #حمارين #فلسطين #اعتقال #طرائف #غرائب #منوعات #لايك #تفاعل #حوادث #الاحتلال_الإسرائيلي #israel #palestine????????