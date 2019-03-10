القوات الإسرائيلية ”تعتقل“ حمارين في الضفة الغربية (صور)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة حمارين يعودان لمواطن فلسطيني، الأحد، في واقعة غريبة شهدتها منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما نقلت مواقع محلية، فإن قوة عسكرية إسرائيلية، ووحدة من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية، صادروا حمارين لمزارع فلسطيني، بذريعة دخولهما أراضٍ زراعية لمستوطن إسرائيلي.

وصادرت القوة الإسرائيلية الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، في منطقة الأغوار بالضفة المحتلة، بحسب ذات المصادر.

يذكر أن هذه الواقعة الغريبة ليست الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية، حيث سبق أن اعتقل الجيش الإسرائيلي، أكثر من مرة حيوانات يستخدمها المزارعون الفلسطينيون؛ بحجة تعديها على أراضٍ وأملاك لمستوطنين إسرائيليين.