ظريف يرجح إلغاء ”التأشيرات“ بين إيران والعراق

رجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق خلال الزيارة التي يبدأها يوم غد الإثنين الرئيس حسن روحاني للعراق، لمدة 3 أيام.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن ”هناك أخبارًا سارة وجيدة بشأن تأشيرات الدخول مع العراق خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى بغداد“.

وأضاف: ”اقترحت على الأخوة العراقيين أن يتم إلغاء التأشيرة بين البلدين أو أن تكون بدون مقابل، أو أنه يجب تقليصها على الأقل“، مبينًا أن ”المحادثات مستمرة مع العراق وآمل أن يتم الإعلان عن أخبار جيدة غدًا“.

وتصر إيران على إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق منذ 4 سنوات، بسبب تزايد أعداد الإيرانيين الذين يتوجهون سنويًا إلى العراق خلال المناسبات الدينية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء يوم أمس السبت، إلى بغداد تحضيرًا لزيارة روحاني إلى العراق، وهي أول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية عام 2013.