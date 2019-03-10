في أول تصريح له.. رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد: هذه مهمة حكومتي

قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، إن مهمة حكومته استعادة الوحدة الفلسطينية، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف ”اشتية“، في أول تصريح له بعد تكليفه: ”بتوجيهات من الرئيس، مهمة الحكومة تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونستعيد غزة للشرعية الوطنية.. مهمتنا العمل ما نستطيع للتحضير للانتخابات القادمة“.

وتابع: ”الذي يهمني ويهم الرئيس أننا نريد رفع المعاناة عن الناس والقهر، وشعبنا يستحق كل جهد“.

وأكد أنه ”يدرك أننا نمر بظروف صعبة، لكن الناس قادرة أن تحمل المشروع عندما يكون هناك فريق واحد قادر على الأمر“.

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، محمد اشتيه، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لرامي الحمد الله.

وشغل اشتيه، منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار ”بكدار“ (مؤسسة رسمية).

وأوصت اللجنة المركزية لـ“فتح“، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ“تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس“.

وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.